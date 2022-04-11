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Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor

11.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun: - "Dokumalar, insanların birbirlerinin gözlerine bakamadığı, konuşamadığı dönemlerde iletişim aracı olmuştur. Kimi bekar bir kız olduğunu anlatmaktadır, kimi gücü sembolize etmektedir"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumaları, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde geleceğe taşınıyor.

Kuzu yününden elde edilen ipliğin kök boya ile renklendirmesi sonrası Balkanlar'dan getirilen miras desenlerin uygulandığı mekikli Poyralı ve Karacakılavuz dokumaları kurslarla nesilden nesile aktarılıyor.

Enstitüde eğitmenler, coğrafi işaretli dokumaların unutulmaması için bugüne kadar 6 kursta 77 kadına eğitim verdi.

Eğitmen ve kursiyerlerin eseri dokumalar, zaman zaman fuarlarda sergileniyor, bazıları satışa sunuluyor.

Enstitünün müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin temel misyonunun gelenekseli geleceğe doğru bir şekilde aktarmak olduğunu anlattı.

Balkan geleneği dokumacılığı gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini Belirten Özefsun, "Bizler 6500 yıl öncesine dayanan sanatlarımızdan olan dokumacılığı geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır özellikle Poyralı ve Karacakılavuz dokumaları üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özefsun, "Bu yıl Balkanların ince peşkir dokumaları üzerine de çalışmalar yapmaya başladık. Dokumaların şöyle bir anlamı var, insanların birbirlerinin gözlerine bakamadığı, konuşamadığı dönemlerde iletişim aracı olmuştur. Kimi bekar bir kız olduğunu anlatmaktadır, kimi gücü sembolize etmektedir." diye konuştu.

Kadınları kurslara davet eden Özefsun, "Ürünlerin sadece belirli bir obje ya da süs olarak değil, aynı zamanda günlük hayatta da kullanılabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "300 yıllık ürünleri modernize ediyoruz"

Eğitmen Esma Yıldız ise kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri yeniden dokuyarak yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bazı yıpranan dokumaları da modernize ederek bugüne uyarladıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"100-300 yıllık ürünleri sandıktan çıkararak yenileyip modernize ediyoruz. Ürünün büyük ve küçüklüğüne göre dokuma süresi değişiyor. Küçük bir peşkir 1 haftada, büyük olanı 2 haftada modeline göre 3 hafta sürüyor. Dokuduğum ürünler arasında 60 yıllık, 100 yıllık ve 300 yıllık ürünler bulunuyor. Üretirken çok mutlu oluyoruz. Her gün eve gittiğimde oğlumla konuşuyorum ‘anne bugün çok mutlusun, ne yaptın?’ diyor. 'Bugün ürün bitirdim, desen çıkardım, ürün kurdum' dediğimde evdekiler bile fark ediyor o günkü mutluluğumu."

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