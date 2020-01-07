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  4. Balkan İşbirliği’nden Aktaş’a ziyaret

Balkan İşbirliği’nden Aktaş’a ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasında gerçekleşen ziyarette Ali Sait Adiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alinur Aktaş’a Balkanlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşan raporu sundu.

Balkan İşbirliği’nden Aktaş’a ziyaret

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasında gerçekleşen ziyarette Ali Sait Adiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alinur Aktaş’a Balkanlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşan raporu sundu. Raporu büyük bir dikkatle inceleyen Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür önemli faaliyetlere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Balkan coğrafyasını Türkiye’den ayırmadıklarını vurgulayan Aktaş, akrabalık bağlarının bulduğu Balkanlar ile ilgili önemli çalışmalar yapan Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği’ne teşekkür etti.
Ali Sait Adiloğlu da amaçlarının Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile Balkanlardaki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek olduğunu anlattı. Geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Sırbistan Preşova’da iftar programı gerçekleştirdiklerini ve orada yaşayanlardan, “Burada ilk kez böyle toplu bir iftar programı düzenleniyor” yorumu ile karşılaştıklarını dile getirerek, “Bu bizi çok duygulandırdı ve doğru yolda olduğumuzu anlamımızı sağladı. Balkan coğrafyası için daha yapılacak çok iş var. Daha henüz yolun başındayız” diye konuştu.

Balkan İşbirliği’nden Aktaş’a ziyaret

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