Balkan Panorama Film Festivali 27 Eylül'de başlıyor

İZMİR (AA) - Buca Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 7.'ncisi düzenlenecek Balkan Panorama Film Festivali'nde 16 ülkeden eserler yarışacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7. Balkan Panorama Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin onur konukları ise sanatçı Erdal Özyağcılar ve yönetmen Goran Markoviç olacak.

Sinema yapımcıları ve yönetmenlerin yoğun ilgi gösterdiği festivale 16 Balkan ülkesinden 106 yabancı uzun metraj, 472 yabancı kısa metraj, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj olmak üzere 732 filmin başvurusu yapıldı.

Ön jürinin Sarı Şemsiye Ödülü için 10 dalda yarışacak filmleri belirlediği festivalde 120 filmin gösterimi olacak.

Tüm yabancı filmlerin Türkiye'de ilk kez gösterileceği festivalde 12 filmin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Türkiye'den Mimar Sinan Üniversitesi ve Bulgaristan'dan National Academy For Theatre and Film Arts'ın (NATFA) konuk okul olarak yer alacağı festivalin konuk ülkesi ise Slovenya olacak.

Festival boyunca tüm mekanlarda yapılacak gösterimler ve etkinlikler ücretsiz yapılacak.

