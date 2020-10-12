Balkan Rumeli Türkleri Edirne’de buluştu

Balkan Rumeli Türkleri, Edirne’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Edirne Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri, Balkan ülkelerindeki güncel konular üzerine istişarelerde bulundu.

Görüşülen gündem konularında öne çıkan AB ülkelerindeki nüfus sayımları ön plana çıktı.

BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu yaptığı konuşmada, 2021 yılı içerisinde yapılacak nüfus sayımlarını önemsediklerini ve bu konuda STK’larımızın üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inandığını ifade etti. Mutlu, “Ayrıca 08 Ekim 2020 Cuma günü Bulgaristan Razgrad şehrindeki Pargalı İbrahim Paşa Camisinin restorasyon çalışmalarının başlamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz, umarız ki restorasyon çalışmaları en kısa zamanda sonuçlanır bölgede yaşayan kardeşlerimiz ibadetlerini icra erme imkanı bulacaklardır” dedi.

Toplantıya katılan tüm derneklerin BRTK’yı birleştirici unsur olarak görmelerinin BRTK yönetimini motive etiğini söyleyen Mutlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Anadolu, Marmara bölgelerinden Dernek ve Federasyon yöneticileri katıldı.

