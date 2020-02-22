Balkan Türkleri Edirne’de buluştu

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna bağlı Sivil Toplum Kuruluşları birinci Edirne buluşması konfederasyon binasında gerçekleştirildi.

Balkan Türklerinin Türkiye’de yaşadıkları şehirlerin tanıtıldığı slayt gösterisi ile başlayan birinci Edirne buluşmasında Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’de yaptığı konuşmada, "Nerede yaşıyorsak yaşayalım özümüzü koruduğumuz sürece varlığımızı devam ettireceğiz. Bunun içinde devlet olarak da millet olarak da yapmamız gereken bazı görevler var. Bunlardan bir tanesi de Sivil Toplum Kuruluşlarımıza her zaman destek olmaktır" dedi.

Bulgaristan, Yunanistan, Gagavuzyeri, Makedonya, Kosova ve Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Konfederasyona bağlı dernek temsilcilerinin katıldığı Balkan STK’larının birinci Edirne buluşması bölgelerde yaşanan sorunların, çözüm önerilerinin ve geliştirilebilecek projelerin ele alınacağı toplantı ile devam edecek.



