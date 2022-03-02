Balkan ülkelerinin tiyatro oyunları Bursa'da "perde" diyecek

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali", 9. yılında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde festivalin açılışı yapılacak.

Balkanlar'dan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını ağırlamaya hazırlanan, Türkiye'den 2, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 10 oyunun sahneleneceği festival, 24 Mart'ta sona erecek.

Festivalde, Arnavutluk'tan Aleksander Moisiu Tiyatrosu "Düğün"ü, Sırbistan'dan Preşeva Abdulla Krashnica Tiyatrosu "Ölüm ve Kız"ı, Kuzey Makedonya'dan Peripetija Yapım / Kuzey Makedonya Ulusal Tiyatrosu / Sarajevo Savaş Tiyatrosu SARTR "Dünyanın Sonu Olmaz"ı, Bosna Hersek'ten HNK Mostar Tiyatrosu "Sabahtan Beri Durmadım"ı, Kosova'dan Artpolis - Sanat ve Topluluk Merkezi "Totem & Tabu"yu sahneye koyacak.

Bulgaristan & K. Makedonya Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu ise "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler"i sergileyecek.

Hırvatistan'dan Triko Circus Tiyatrosu "Dulcinea’yı Unutun"u, Romanya'dan Queen Marie Tiyatrosu "Tartuffe"yi izleyiciyle buluşturacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu da "Keşanlı Ali Destanı"nı festival kapsamında tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

- "Tiyatro halklar arasında bir köprü"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Balkan halklarının kültürlerini bir araya getiren ve artık geleneksel hale gelen festivali 9 sene önce başlattıklarını belirterek, "Festivalin, şu sıralar en çok ihtiyaç duyduğumuz, bölgemizdeki barışın, kardeşliğin ve sağduyunun artarak gelişmesine katkıda bulunacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Tiyatronun barışa ve kardeşliğe vurgu yapan misyonunun yanı sıra halklar arasında bir köprü görevi gördüğüne işaret eden Kurt, Balkan ülkelerinin kardeşlik seslenişini Bursa'dan tüm dünyaya Devlet Tiyatroları aracılığıyla duyurmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Kurt, Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne tüm sanatseverleri davet etti.

Toplam 15 temsilin verileceği festival programıyla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

