YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

11.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde hava sıcaklıkları düştü.

Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hava soğudu yer yer sağanaklar görülmeye başladı.

Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor.

Baharlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı.

Vatandaşlardan Saim Atlı, AA muhabirine, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Trakya'yı etkilediğini belirtti.

Baharı beklerken kışın geri geldiğini ifade eden Saim Atlı "Yağmurlar başladı, hava soğudu, bereketli olsun çiftçilerimize. Bizlerde kazakları tekrar giydik, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Sabah akşam yanımızda palto, ceket bulunduralım iyice yaz gelmeden" dedi.

Yılmaz Tunca ise havaların güzel giderken bir anda soğuduğunu anlattı.

Sıcaklık düşüşüne sağanak yağışında eşlik ettiğini anlatan Tunca, "Havalar güzel gidiyordu, biz de diyorduk 'bahar geldi, yaz geldi'. Havalar bir anda soğudu. Bugün taktık beremizi, hava serin. Hayırlısı olsun, bu yağmurlara da çok ihtiyaç var. Toprağın nisan yağmurlarına da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de nisan ayı başında 24 derece ölçülen sıcaklıkların bugün en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Kentte zaman zaman sağanak görülüyor.

Hava sıcaklıklarının düne göre hissedilir derecede düşmesi, vatandaşlarda da önlemi artırdı. Bazıları sadece mont giyerken, bazı vatandaşlar ise şapka ve atkı da takarak soğuktan korunduğu görüldü.

Vatandaşlardan Durgut Yalçın, kentte Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Yalçın, soğuk havadan etkilenmemek için kışlık önlemini alarak sokağa çıktığını belirtti.

Havanın hissedilir derecede soğuk olduğunu dile getiren Yalçın, "Balkanlar buraya yakın ani değişiklik hemen bize kışlıkları tekrar giymeye zorladı. Şuanda hava soğuk. Montu giydiğimiz için çok üşümüyoruz. Ama 15 derece kadar birden düşeceğini açıklamışlardı. Düne göre bayağı soğuk. Sırtımda ceket, kafamda şapka, atkıyı da taktık."

Mustafa Kırıkçı da sıcaklığın bir anda düşmesini iklim değişikliği etkisi olabileceğini dile getirerek, "Dün sıcaktı bugün montla geziyoruz." dedi.

Tekirdağ'da da ay başındaki hava sıcaklıklarıyla sıcaklıklar neredeyse yarı yarıya düştü.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel, havaların bu kadar soğuyacağını beklemediklerini ifade ederek, "Tam kışlıklarımızı toplayıp kaldırmaya hazırlanırken havalar birden soğudu. Yeniden kışlıkları giymeye devam edeceğiz bir süre. Hazırlıksız yakalananlarda oldu sabahtan. Bu hafta havalar soğuk olacağı için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bir anda havaların soğuması hastalığı da beraberinde getirebilir dikkatli olmasında fayda var." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyorPolis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyor
Diyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandıDiyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardıMuğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Edirne Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:34
Öğle
13:20
İkindi
17:00
Akşam
19:56
Yatsı
21:22
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.