Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Türkiye'nin, yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye halen yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunurken, ülke genelinde havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçiyor. Hava sıcaklıkları ise uzun yıllar ortalamaları civarında seyrediyor.

Ancak yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, ülke yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına girecek.

- Cuma günü ülkeyi terk edecek

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da başlayacak yağmur ve sağanağın, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Bu sağanakların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.