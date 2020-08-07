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Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kadına şiddete ‘Dur’ dedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına farkındalık oluşturmak için Kayseri Cumhuriyet meydanında bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirildi.Dernek Başkan Yardımcısı Dursun Balkaya düzenledikleri basın açıklamasında; ’Toplumsal olaylara sessiz kalmayarak bir nevi vatandaşlarımızın dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz’ diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;"Kadına şiddet ve kadın cinayetleri toplumumuzun kanayan yarası olmuştur.

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kadına şiddete ‘Dur’ dedi

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına farkındalık oluşturmak için Kayseri Cumhuriyet meydanında bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirildi.
Dernek Başkan Yardımcısı Dursun Balkaya düzenledikleri basın açıklamasında; ’Toplumsal olaylara sessiz kalmayarak bir nevi vatandaşlarımızın dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz’ diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;
"Kadına şiddet ve kadın cinayetleri toplumumuzun kanayan yarası olmuştur. Bu yara her geçen gün yeni şiddet ve cinayet haberleri ile daha da büyümektedir. Bizde Balkaya Derneği olarak toplumsal olaylara sessiz kalmayarak bir nevi vatandaşlarımızın dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu ve bunun gibi olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Kadınlarımıza destek olmaya onları bu şiddetten uzak tutmaya davet ediyoruz. Kadınlar bir çiçektir mantığı ile onları sevmeye ve saygı göstermeye özen gösterelim. Toplumun kanayan yarasını hep birlikte saralım. Kadınlarımızın bizlere kutsal bir emanet olduğunu unutmayalım.”
Balkaya Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balkaya ise ”Türkiye’yi bir virüs gibi sarmaya başlayan ve ülkemizin onurunu zedeleyen kadın cinayetleri ile ciddi bir mücadele etmemizin zamanı geldi de geçmekte. Ülke olarak el ele verip bu kadın cinayetlerini durduralım, engel olmaya çalışalım. Ben inanıyorum ki eğer insanlar birbirlerine hoşgörülü olursa birbirini yaradan dan ötürü sever ve sayarsa bu tür felaketlere karşı karşıya kalmayız. Anneler, babalar, kardeşler biz bu hakkı almak zorundayız. Bunun için anneler çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, babalar oğullarına, şiddetin yanlış bir şey olduğunu önceliğin yaşama hakkı olduğunu herkesin yaşama özgürlüğü öğretecek ki bu kısır döngü son bulsun” ifadelerini kullandı.

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kadına şiddete ‘Dur’ dedi

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Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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