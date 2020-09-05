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Balkes Akademiye önem veriyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

Balıkesirspor akademi liglerinin başlamasına yakın bir süre kala Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde altyapılarından U19-U17 takımlarını hazırlık maçında karşı karşıya getirdi.11 Eylül tarihinde akademi liglerinin başlaması sebebiyle Balıkesirspor’un, bu liglerde mücadele edecek oyuncuları sıkı bir antrenman temposuyla hazırlanıyor.

Balıkesirspor akademi liglerinin başlamasına yakın bir süre kala Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde altyapılarından U19-U17 takımlarını hazırlık maçında karşı karşıya getirdi.
11 Eylül tarihinde akademi liglerinin başlaması sebebiyle Balıkesirspor’un, bu liglerde mücadele edecek oyuncuları sıkı bir antrenman temposuyla hazırlanıyor. Balıkesirspor akademi liginde ter dökecek U19 ile U17 takımları Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Sıkı bir antrenman döneminden geçen takımlar sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilk hazırlık maçlarını yaptılar. Dostluğun ve hırsın ön planda olduğu karşılaşmayı U19 takımı 3-1 önde bitirdi

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Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:12
İkindi
16:49
Akşam
19:41
Yatsı
21:02

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Cankorur Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Serap Eczanesi
Bandirma
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