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"Balkız" yuvasına döndü

12.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Balkız" yuvasına döndü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı "Balkız"ın yuvasına döndüğünü bildirdi.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanan Balkız yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Düzce'de dün bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı. Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.

Bakanlık, bugün ayıya "Balkız" adının verildiğini açıklamıştı.

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