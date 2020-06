Balkona yumurtlayan kuşa, ev sahibi sahip çıktı

Alaplı’da bir evin balkonundaki çiçek saksına yumurtlayan kuşa her gün kontrol eden aile fertleri; gözü gibi görüyor.

Alaplı Mollabey Köyü Karacallı Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Türk, kuşların her yıl evlerinin balkonundaki saksıya yuva yaparak yumurta bıraktıklarını ifade etti.

Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını söyleyen İsmail Türk ; “Kuşlar her yıl evimizin balkonundaki saksıya yuva yapıyor. Bizde artık onlara alıştık. Bu yılda çiçek saksına 3 yumurta bırakmışlar. 2 tanesi yumurtadan çıktı, 1 tanesinin çıkmasını bekliyoruz. Annesi de sürekli başında nöbet tutarak onlara sahip çıkıyor. Çok güzel görünüyorlar. Hayvanları ve kuşları çok seviyorum. Şimdi büyüyüp uçmalarını bekliyorum. Her yıl davetsiz misafirlerimi ağırlamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.