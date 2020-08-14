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Balkonda çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir ikametin balkonunda çıkan yangında, kapıyı açmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5.

Kayseri’de bir ikametin balkonunda çıkan yangında, kapıyı açmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5. Katında bulunan ikametin balkon kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görüp ikametin kapısını açmak isteyen 2 apartman sakini dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartman tahliye edildikten sonra yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi de 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
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Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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