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Balkonda karnaval

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Nisan ayının ilk haftasında 8’nci kez yapılması planlanan, ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” EVDEKArnavaL sloganıyla bu yıl balkonlara taşınacak.Karnaval Komitesi, yaptığı açıklamada, tüm Adanalılara seslenerek, “4 Nisan Cumartesi akşamı evlerinizin balkonlarınızı süsleyin, en güzel giysilerinizi, özenle diktiğiniz kostümlerinizi giyin, fenerlerinizi asın, mendillerinizi hazırlayın ve kendinize, yakınlarınıza, komşularınıza moral vermek için bu coşkuya katılın.

Nisan ayının ilk haftasında 8’nci kez yapılması planlanan, ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” EVDEKArnavaL sloganıyla bu yıl balkonlara taşınacak.
Karnaval Komitesi, yaptığı açıklamada, tüm Adanalılara seslenerek, “4 Nisan Cumartesi akşamı evlerinizin balkonlarınızı süsleyin, en güzel giysilerinizi, özenle diktiğiniz kostümlerinizi giyin, fenerlerinizi asın, mendillerinizi hazırlayın ve kendinize, yakınlarınıza, komşularınıza moral vermek için bu coşkuya katılın. Ama mutlaka evde kalın” çağrısı yaptı.
4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak özel programda ulusal radyo yayını ve @nisandaadanada resmi Instagram hesabı üzerinden görüntülü canlı yayınlar yapılacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkıların seslendirileceği ve söyleşilerin yapılacağı bu yayınlara aralarında Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Açelya Akkoyun, Melike Güner, Keremcem, Emre Karayel, Barış Kılıç, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Yetkin Dikinciler, Gripin Grubu Solisti Birol Namoğlu, Kolpa Grubu Solisti Barış Yurtçu, Redd Grubu Solisti Doğan Duru, Mehmet Coşkundeniz, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Levent Özdilek, Mehmet Turgut ve Timur Savcı gibi çok sayıda ünlü sanatçı ve konuk katılacak.
Saat 21:00’da ise 7’den 70’e tüm Adanalılar balkonlarda buluşarak karnaval şarkısı eşliğinde “baharın gelişini” kutlayacak.

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