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Balkonda kenevir yetiştirmiş

04.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Balkonda kenevir yetiştirmiş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin balkonunda saksılarda ekili 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyet sonucunda Çöğürlü Mahallesinde ikamet eden N.K.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin balkonunda saksılarda ekili 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyet sonucunda Çöğürlü Mahallesinde ikamet eden N.K. isimli şahsın evinde satışa hazır uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Öğle isimli narkotik madde arama köpeği ile birlikte şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 5 gram kubar esrar, evin balkonunda bulunan saksılara ekilmiş 82 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ve ele geçirildi.

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