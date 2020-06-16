YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.06.2020 18:23 | Son Güncelleme

Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki boş dairede balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle balkona ulaşarak güvercini kurtardı.

Ekipler, su ve yem verdikleri güvercini, Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Güvercin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Karabük Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:56
Akşam
20:31
Yatsı
22:23

Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Öztürk Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı

Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.