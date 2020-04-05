Balkondan düşen genç yaralandı

Çorum’da balkondan düşen bir kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Hamamlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah P. (30) isimli şahıs evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Emrah P., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

