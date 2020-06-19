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Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 18 gün önce balkondan düşen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Olay, Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi.

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 18 gün önce balkondan düşen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran 2020 günü Şirvan Kaplan (50) evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaplan, yoğun bakım servisinde 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaplan, bugün öğle namazının ardından Çameli ilçesi Belevi Mahallesinde toprağa verildi.

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