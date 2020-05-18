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Balkonlarda "Evde Kal Hareketsiz Kalma" etkinliği

MANİSA HABERLERİ  | 18.05.2020 23:02 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma"etkinliği kapsamında evde kalan vatandaşlara yönelik balkonda spor yaptırdı.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Evde Kal Hareketsiz Kalma"etkinliği kapsamında Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri Atatürk Bulvarında vatandaşları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı.Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür etkinlikle vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamasını planladıklarını söylerken uygulamanın farklı noktalarda devam edeceğini ifade etti.Eksür ayrıca tüm Turgutlu halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Manisa Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma"etkinliği kapsamında evde kalan vatandaşlara yönelik balkonda spor yaptırdı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Evde Kal Hareketsiz Kalma"etkinliği kapsamında Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri Atatürk Bulvarında vatandaşları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı.
Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür etkinlikle vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamasını planladıklarını söylerken uygulamanın farklı noktalarda devam edeceğini ifade etti.Eksür ayrıca tüm Turgutlu halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

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