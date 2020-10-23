Balköy Projesi’nin tanıtım lansmanı yapıldı

2020 yılı kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Kalkınma Ajansı, Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Balköy Projesi” tanıtım toplantısı Ballıkpınar Mahallesi’nde gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Dekanı İrfan Yazıcıoğlu, muhtarlar ve davetliler katıldı. Tanıtım sunumu ile başlayan programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Dekanı İrfan Yazıcıoğlu konuşmalarında Balköy Projesi’nin önemine değindi. Proje detaylarını paylaşan Yazıcıoğlu, “Bu proje ile amaçlanan Ankara Gölbaşı ilçesi Ballıpınar Mahallesi’nde sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin oluşturulması geliştirilmesi, uzun dönemde Ballıpınar Mahallesi’nin turizm cazibe merkezi haline getirilmesidir. Projemiz ile ilçe belediye ve bölgelere örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Hayata geçecek olan projenin Gölbaşı’na hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ankara Kalkınma Ajansı finansmanı, Gölbaşı Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığıyla başladığımız Balköy Projemizin ilçemize ve Ballıkpınar Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Projemiz ile 40 yıl evvelki Ballıkpınar’ gideceğimize inanıyorum. Gölbaşımız her şeye layık olan bir ilçe. Gölbaşımız turizmi, tarımı, tarihi, sanayi tesislerini, eğitim kampüslerini kısacası bir ilçede olması gereken tüm bileşenleri bünyesinde barındıran önemli merkez konumundadır. Bu proje ilçemize yeni bir değer katmak adına gerek turizm açısından, gerekse tarımsal açıdan önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.