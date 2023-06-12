Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, Kocaeli'de düzenlendi

Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen şenliğe, Kocaeli'nin yanı sıra Samsun, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Çorum, Trabzon, Ordu, Sakarya, Balıkesir, Mardin ve Mersin'den 12'si kadın toplam 36 sporcu katıldı.

Organizasyonda kadınlar kategorisinde Hilal İşcan birinci, Fulya Özcanlı ikinci ve Sahra Alacagergi üçüncü, erkeklerde ise Barış Yıldırım birinci, Furkan Akkaya ikinci ve Kubilay Eren üçüncü oldu.

Master kadınlar kategorisinde Ayşen Aydın, Zeliha Akçe ve Nilüfer Sönmez, master erkeklerde İsmail Satılmış, Yücel Bagatur ve Ozan Tekbaş ilk üç sırayı elde etti.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Sinan Fakir verdi.

