Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda teknik direktör Ilir Daja yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.



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