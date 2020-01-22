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  4. BALMEK destekli kurslar açıldı

BALMEK destekli kurslar açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları programı kapsamında, Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi’nde Ahşap Yakma, Kil Atölyesi ile Muaythai olmak üzere 3 dalda kurs açıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Saraylar Mahallesi sakinlerine nitelikli eğitim verebilmek ve mesleki beceri kazandırmaya yönelik olarak açılan ücretsiz BALMEK kurslarına yoğun ilgi var.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları programı kapsamında, Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi’nde Ahşap Yakma, Kil Atölyesi ile Muaythai olmak üzere 3 dalda kurs açıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Saraylar Mahallesi sakinlerine nitelikli eğitim verebilmek ve mesleki beceri kazandırmaya yönelik olarak açılan ücretsiz BALMEK kurslarına yoğun ilgi var. BALMEK destekli kurslar hakkında açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Saraylar Mahallesinde kadınlara yönelik Ahşap Yakma, çocuklara yönelik Kil Atölyesi ile Muaythai dallarında kursların açıldığını bildirdi.
Kursları yoğun ilgi olduğunu işaret eden Başkan Aksoy, “Mahallemizde sosyal bir ortam oluşturan, mesleki ve sanatsal beceri kazandıran kurslarımız kursiyerlerimiz için oldukça verimli geçiyor” dedi.

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