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Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bırakılan yüzlerce balon gökyüzünü renklendirdi.Yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarında olamayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokul bahçesinde yüzlerce balon gökyüzüne salındı.

Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bırakılan yüzlerce balon gökyüzünü renklendirdi.
Yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarında olamayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokul bahçesinde yüzlerce balon gökyüzüne salındı. Değişik renklerden oluşan balonların uçurulmasının ardından gökyüzü rengarenk olurken okulun yakınında bulunan öğrenciler bu şöleni evlerinin balkonlarında izledi. Ayrıca etkinlikler kapsamında şehir içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarda ve araçlarda çocuk şarkıları çalındı.

Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

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