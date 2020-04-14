SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Balotelli: "Ibrahimovic ondan iyi olduğumu daha sonra anladı"

Balotelli: "Ibrahimovic ondan iyi olduğumu daha sonra anladı"

İTALYA HABERLERİ  | 14.04.2020 08:06 | Son Güncelleme

Mario Balotelli, Fabio Cannavaro ile birlikte gerçekleştirdiği Instagram sohbetinde yine ilginç açıklamalarda bulundu.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli yine ilginç açıklamalara imza attı.

Balotelli Inter altyapısında oynadığı dönemde Ibrahimovic ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Ben henüz altyapıdayken bana gelip benim A Takım'a çıkacak kalitede olmadığımı söyledi. Sonra Mino Raiola'ya gidip benim menajerliğimi alması için baskı yapmış. Benim ondan daha iyi olduğumu sonradan anladı"

Gittiği takımlarda sorun yaşaması ile ilgili de konuşan Balotelli yaptığı açıklamada, "Benim adım Ronaldo veya Messi değil. Ben hiç bir şey talep etmiyorum. Ancak takımıma yardım etmem talep ediliyorsa takım içinde bunu yapacak pozisyonda olmam sağlanmalı" şeklinde konuştu.

İtalya Milli Takımı'na çağırılmaması ile ilgili konuşan Mario, bunun normal olduğunu ve hak eden kim varsa onların oynaması gerektiğini söyledi. Kendisi İtalya Milli Takımı'na yeniden çağırılırsa elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

29 yaşındaki Balotelli, Napoli hayranı olduğunu ve orada oynamak istediğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a balotelli Ibrahimovic

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

NBA'yi yıkan haber! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

NBA'yi yıkan haber! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Emre Mor'dan transfer açıklaması!

Emre Mor'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktı

Yıldız oyuncu öyle bir şey yaptı ki...

Yıldız oyuncu öyle bir şey yaptı ki...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balotelli: "Ibrahimovic ondan iyi olduğumu daha sonra anladı"

Balotelli'den flaş Ibrahimovic açıklaması!

Douglas Costa karantina günlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor

Yıldız oyuncu öyle bir şey yaptı ki...

Paolo Maldini koronavirüs günlerini anlattı: Normal bir grip olmadığını hemen anladım

Yıldız isim koronavirüs günlerini anlattı

Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Gianluca Vialli'den sevindirici haber

Eski İtalyan futbolcu kanseri yendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.