Balotelli: "Ibrahimovic ondan iyi olduğumu daha sonra anladı"

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli yine ilginç açıklamalara imza attı.
Balotelli Inter altyapısında oynadığı dönemde Ibrahimovic ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Ben henüz altyapıdayken bana gelip benim A Takım'a çıkacak kalitede olmadığımı söyledi. Sonra Mino Raiola'ya gidip benim menajerliğimi alması için baskı yapmış. Benim ondan daha iyi olduğumu sonradan anladı"
Gittiği takımlarda sorun yaşaması ile ilgili de konuşan Balotelli yaptığı açıklamada, "Benim adım Ronaldo veya Messi değil. Ben hiç bir şey talep etmiyorum. Ancak takımıma yardım etmem talep ediliyorsa takım içinde bunu yapacak pozisyonda olmam sağlanmalı" şeklinde konuştu.
İtalya Milli Takımı'na çağırılmaması ile ilgili konuşan Mario, bunun normal olduğunu ve hak eden kim varsa onların oynaması gerektiğini söyledi. Kendisi İtalya Milli Takımı'na yeniden çağırılırsa elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.
29 yaşındaki Balotelli, Napoli hayranı olduğunu ve orada oynamak istediğini dile getirdi.
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