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Balparmak’ın yurt dışı hedefi "Apitera" markasıyla büyümek

15.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt: - "Yeni dönemde hedefimiz, bal ihracatımıza ek olarak Apitera markamızla propolis ve propolis katkılı fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey Amerika ve Uzak Asya’da yeni pazarlara girmek" - "Ülkemizin dört bir yanında üretilen en doğal balları yüksek gıda güvenliği standartları kapsamında özenle seçiyor, en az 100 parametrede analiz ederek ve saflığını koruyarak tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, "Yeni dönemde hedefimiz, bal ihracatımıza ek olarak Apitera markamızla propolis ve propolis katkılı fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey Amerika ve Uzak Asya’da yeni pazarlara girmek." ifadelerini kullandı.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, 40 yıldır bal ve arı ürünlerini en doğal ve sağlıklı haliyle sofralara taşıyan Balparmak, Amerika, Ortadoğu ve Çin gibi toplam 20’nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla başarısını sürdürüyor.

Yaptığı ihracat ile sektöründe son üç yılın ihracat lideri olan Balparmak’ın başarısının altında yatan en önemli sırrın tüketicilerin Balparmak’a duyduğu güvenin olduğunu vurgulayan Onur Özyurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında üretilen en doğal balları yüksek gıda güvenliği standartları kapsamında özenle seçiyor, en az 100 parametrede analiz ederek ve saflığını koruyarak tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Bununla yetinmiyor, dünyada ilk defa bir gıda maddesinde Balparmak olarak bizim kullandığımız priospot sistemiyle büyük bir şeffaflık içerisinde tüketicilere ürünlerimizin kaynağını gösteriyoruz. Priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın, doğal ve sağlıklı olduğunu belgeleyen analiz raporunun yanı sıra kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu telefonuna okutması yeterli oluyor."

- "Yurt dışında Apitera markamızla büyüyeceğiz"

Gelecek dönemde Balparmak Apitera markası altında geliştirdikleri propolis ve propolis karışımlı arı ürünleriyle büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan ve bu yıl itibarıyla ihracatta farklı bir model uygulamaya başlayacaklarını belirten Özyurt, “Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en mucizevi besini olan bal ve arı ürünlerinin doğallığını ve saflığını koruyarak hak ettiği değeri bulması ve kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi için çalışıyor, tüketicilerimize her zaman en yüksek kalitede ürünleri ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyurt, 40 yıllık tecrübeyle geliştirerek taviz vermedikleri kalite standartları sayesinde, tüketicilerin Balparmak’a duyduğu güvenle sektörde lider olduklarını anımsatarak, "Bu güvenin sonuçlarını dünyanın farklı köşelerinde de görmekten ve anlamlı ödüllerle taçlandırmaktan dolayı son derece mutluyuz. 40 yıldır arıları, arıcıları ve arı ürünlerini koruyarak dünyaya fayda yaratmaya odaklanan bir misyonu sahipleniyoruz. Bu misyonla ülkemizi global arenada temsil etmekten de büyük gurur duyuyoruz. Balın yanı sıra bugün yoğun Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz katma değerli arı ürünlerimizle de sektöre öncülük ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balparmak’ın 40 yıllık uzmanlığı ve sunduğu kalite güvencesinin yurtdışında da kabul gördüğünü belirten Özyurt, şunları aktardı:

"1994 yılından bu yana Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya başta olmak üzere bugün ihracatımızı 20’nin üzerinde ülkeye gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz. 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hızlı tüketim sektörünün en önemli oyuncularından IFFCO ile önemli bir iş birliği yaparak Dubai’de Carrefour ve Union Cooperative Society gibi zincir marketlere girdik. Bu iş birliğiyle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde bulunan ulusal, yerel zincir marketler ve geleneksel ticaretin yanı sıra ev dışı tüketim kanalı temsilcileri vasıtasıyla Ortadoğu pazarında önemli bir başarı elde ettik."

Özyurt, "Özellikle Balparmak Apitera markamızın çatısı altında geliştirdiğimiz saf propolis ve propolisle zenginleştirilmiş katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey Amerika ve Uzak Asya gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı büyüterek yaygınlaşmayı hedefliyoruz. 2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi ama bu kez sadece bal değil propolis gibi yüksek katma değerli arı ürünleri ile de ihracat şampiyonluğu alacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından düzenlenen "2017, 2018, 2019 Yılları Başarılı İhracatçılar Ödülleri"nde üç yıl üst üste sektörünün ihracat lideri olma başarısını koruyan Balparmak, Türkiye’nin markalı bal kategorisinde (private label hariç) sahip olduğu yüzde 51’lik pazar liderliğinin yanı sıra bugün Türkiye’nin en büyük markalı bal ihracatçısı konumunun da sahibi.

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