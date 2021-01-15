Balparmak’ın yurt dışı hedefi "Apitera" markasıyla büyümek

İSTANBUL (AA) - Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, "Yeni dönemde hedefimiz, bal ihracatımıza ek olarak Apitera markamızla propolis ve propolis katkılı fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey Amerika ve Uzak Asya’da yeni pazarlara girmek." ifadelerini kullandı.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, 40 yıldır bal ve arı ürünlerini en doğal ve sağlıklı haliyle sofralara taşıyan Balparmak, Amerika, Ortadoğu ve Çin gibi toplam 20’nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla başarısını sürdürüyor.

Yaptığı ihracat ile sektöründe son üç yılın ihracat lideri olan Balparmak’ın başarısının altında yatan en önemli sırrın tüketicilerin Balparmak’a duyduğu güvenin olduğunu vurgulayan Onur Özyurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında üretilen en doğal balları yüksek gıda güvenliği standartları kapsamında özenle seçiyor, en az 100 parametrede analiz ederek ve saflığını koruyarak tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Bununla yetinmiyor, dünyada ilk defa bir gıda maddesinde Balparmak olarak bizim kullandığımız priospot sistemiyle büyük bir şeffaflık içerisinde tüketicilere ürünlerimizin kaynağını gösteriyoruz. Priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın, doğal ve sağlıklı olduğunu belgeleyen analiz raporunun yanı sıra kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu telefonuna okutması yeterli oluyor."