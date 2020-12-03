YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balya’da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

Balya’da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde pozitif vak’aların görülmesi üzerine kısmî karantina uygulaması başladı.Kayalar Mahallesinde Covid-19 vak’alarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Balya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla hane bazında kısmi karantinaya alındı.

Balya’da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde pozitif vak’aların görülmesi üzerine kısmî karantina uygulaması başladı.
Kayalar Mahallesinde Covid-19 vak’alarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Balya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla hane bazında kısmi karantinaya alındı. Balya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda temaslılardan kaynaklı vak’aların artması üzerine bulaşma riskinin azaltılması için Kayalar Mahallesinde ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bir emre kadar 03.12.2020 tarih ve saat 14:00’den itibaren hane bazında karantinaya alınmalarına; gerekli tedbirlerin alınmasının ve kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
Karantinaya alınan hane halkının ihtiyaçları için Balya Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Kayalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:03
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Yeni Hisar Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.