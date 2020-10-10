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Balya’da seyir halindeki otomobil yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesinden Kayalar mahallesine giden özel araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak, kullanılmaz hale geldi.Olay Balya’dan Kayalar mahallesine gitmekte olan Mehmet Boztepe yönetimindeki 10 B 164 plakalı özel aracın yanması ile meydana geldi.

Balya’da seyir halindeki otomobil yandı

Balıkesir’in Balya ilçesinden Kayalar mahallesine giden özel araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Olay Balya’dan Kayalar mahallesine gitmekte olan Mehmet Boztepe yönetimindeki 10 B 164 plakalı özel aracın yanması ile meydana geldi. Araç yangını ihbarı gelince Balya İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler Kayalar yolu ürerinde yanan araç yangınına müdahale ettiler. İtfaiye ekiplerinin araca müdahale ederek araç yangınını söndürdü. Araç yangının nedeni yetkililer tarafından soruşturuluyor.

Balya’da seyir halindeki otomobil yandı

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