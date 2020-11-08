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Balya’da üç mahalleye kısmi karantina

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.11.2020 21:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı üç kırsal mahallede covid-19 vaka ve temaslılarının çokluğu nedeniyle hane bazlı karantinaya alındı.

Balya’da üç mahalleye kısmi karantina

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı üç kırsal mahallede covid-19 vaka ve temaslılarının çokluğu nedeniyle hane bazlı karantinaya alındı. Balya Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçedeki Alidemirci, Narlı ve Çakallar mahallelerinde kısmi karantinaya gidildi.

Balya Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Alidemirci, Narlı ve Çakallar Mahallelerinde vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bire mre kadar 08.11.2020rih saat 170’den itibaren karantinaya alınmaları kararlaştırılmıştır" denildi.
Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.

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