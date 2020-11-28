YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balya’nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

Balya’nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Kadıköy ve Çarmık Mahallesi’nde bazı kişilerin hanelerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla adı belirtilen mahallelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20’den itibaren hane bazında karantina altına alındı.

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Kadıköy ve Çarmık Mahallesi’nde bazı kişilerin hanelerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla adı belirtilen mahallelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20’den itibaren hane bazında karantina altına alındı. İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Ilıca, Kadıköy ve Çarmık sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Balıkesir Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.