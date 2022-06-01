Bambi Yatak, Ege Bölgesi'nin 100 büyük sanayi kuruluşu arasında

İSTANBUL (AA) - Bambi Yatak, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) "2021 Yılı Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 68. sırada yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, EBSO tarafından her yıl düzenlenen geleneksel "Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinin 2021 yılı sıralaması açıklandı.

Salgın döneminde ekonomik darboğazlar yaşanmasına karşın istikrarlı büyümesini sürdüren Bambi Yatak, Ege'nin en büyükleri arasında yer almayı başararak listede 68. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, bu başarıyı yatak ve yatak aksesuarlarına odaklanmanın yanı sıra daha fazla yatırım yaparak ulusal ekonomiye ve istihdama katkıda bulunma istekleriyle elde ettiklerini belirtti.

Yatırımlarını ve istikrarlı büyümelerini sürdürerek 2022 yılı listesinde birkaç basamak birden yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Bambi Yatak, listeye giren tek yatak ve mobilya üreticisi. Pandemi döneminde yatırımlarımızı iki kat, kapasitemizi iki buçuk kat artırdık. Ek üretim alanı sayesinde hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımız artırarak için 550 adet olan günlük yatak üretimimizi 3 bin adetlere çıkardık. Bambi Yatak olarak iç piyasada daha da ön sıralara çıkmaya ve çıtasını oldukça yükseğe koyduğumuz ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

20 ülkede 216 farklı satış noktasında hizmet veren firma, 2022 sonuna kadar yurt dışı satış noktasını 250’ye yükseltmeyi amaçlıyor. Yurt içindeki mağaza sayısını 600’dan 700’e çıkarmayı planlayan Bambi Yatak, 2022 yılında yeni bir fabrika yatırımı daha gerçekleştirerek üretim tesislerine 40 bin metrekare daha ekleyecek ve üretimini toplam 110 bin metrekare alanda sürdürecek.

