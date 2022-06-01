YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bambi Yatak, Ege Bölgesi'nin 100 büyük sanayi kuruluşu arasında

Bambi Yatak, Ege Bölgesi'nin 100 büyük sanayi kuruluşu arasında

01.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen: - "Bu başarıyı yatak ve yatak aksesuarlarına odaklanmamızın yanı sıra daha fazla yatırım yaparak ulusal ekonomimize ve istihdama katkıda bulunma isteğimizle elde ettik"

İSTANBUL (AA) - Bambi Yatak, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) "2021 Yılı Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 68. sırada yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, EBSO tarafından her yıl düzenlenen geleneksel "Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinin 2021 yılı sıralaması açıklandı.

Salgın döneminde ekonomik darboğazlar yaşanmasına karşın istikrarlı büyümesini sürdüren Bambi Yatak, Ege'nin en büyükleri arasında yer almayı başararak listede 68. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, bu başarıyı yatak ve yatak aksesuarlarına odaklanmanın yanı sıra daha fazla yatırım yaparak ulusal ekonomiye ve istihdama katkıda bulunma istekleriyle elde ettiklerini belirtti.

Yatırımlarını ve istikrarlı büyümelerini sürdürerek 2022 yılı listesinde birkaç basamak birden yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Bambi Yatak, listeye giren tek yatak ve mobilya üreticisi. Pandemi döneminde yatırımlarımızı iki kat, kapasitemizi iki buçuk kat artırdık. Ek üretim alanı sayesinde hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımız artırarak için 550 adet olan günlük yatak üretimimizi 3 bin adetlere çıkardık. Bambi Yatak olarak iç piyasada daha da ön sıralara çıkmaya ve çıtasını oldukça yükseğe koyduğumuz ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

20 ülkede 216 farklı satış noktasında hizmet veren firma, 2022 sonuna kadar yurt dışı satış noktasını 250’ye yükseltmeyi amaçlıyor. Yurt içindeki mağaza sayısını 600’dan 700’e çıkarmayı planlayan Bambi Yatak, 2022 yılında yeni bir fabrika yatırımı daha gerçekleştirerek üretim tesislerine 40 bin metrekare daha ekleyecek ve üretimini toplam 110 bin metrekare alanda sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısıAvcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı
GÜNCELLEME 2- Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME 2- Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da kırmızı mercimekte rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyorDiyarbakır'da kırmızı mercimekte rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyor

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.