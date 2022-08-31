YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bambi Yatak'tan Gönen'e bir mağaza daha

Bambi Yatak'tan Gönen'e bir mağaza daha

31.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambi Yatak'tan Gönen'e bir mağaza daha

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak, mağazalaşma sürecindeki yatırımlarına Balıkesir’in Gönen ilçesinden devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin her noktasındaki stratejik yapılanmasını her geçen gün güçlendiren marka, 210 metrekare üzerine kurulu yeni mağazasıyla yenilikçi ürünlerini bir kez daha Gönenlilerle buluşturmaya başladı.

Bambi Yatak, mağazalaşma yatırımlarına bir kez daha Balıkesir’de devam etti. Türkiye her noktasına yayılan hizmet ağını Gönen’de açtığı ikinci mağaza ile genişleten marka, bu hamleyle toplam mağaza sayısında 630’a ulaştı. Yeni mağazada güncel teknolojiyle geliştirilen tüm Bambi ürünleri yer alırken, konforlu uyku deneyimi tüm ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

- Yurt içindeki 700. mağazaya adım adım

Marka, Gönen’deki yeni mağazasıyla büyüme stratejisinde bir adım daha attı. Yıl sonuna kadar yurt içinde 700 mağaza hedefi doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran Bambi Yatak, Gönen’deki mağazasıyla bulunduğu lokasyon çeşitliliğini de artırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı
Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldıÜsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
bambi yatak

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.