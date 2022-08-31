Bambi Yatak'tan Gönen'e bir mağaza daha

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak, mağazalaşma sürecindeki yatırımlarına Balıkesir’in Gönen ilçesinden devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin her noktasındaki stratejik yapılanmasını her geçen gün güçlendiren marka, 210 metrekare üzerine kurulu yeni mağazasıyla yenilikçi ürünlerini bir kez daha Gönenlilerle buluşturmaya başladı.

Bambi Yatak, mağazalaşma yatırımlarına bir kez daha Balıkesir’de devam etti. Türkiye her noktasına yayılan hizmet ağını Gönen’de açtığı ikinci mağaza ile genişleten marka, bu hamleyle toplam mağaza sayısında 630’a ulaştı. Yeni mağazada güncel teknolojiyle geliştirilen tüm Bambi ürünleri yer alırken, konforlu uyku deneyimi tüm ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

- Yurt içindeki 700. mağazaya adım adım

Marka, Gönen’deki yeni mağazasıyla büyüme stratejisinde bir adım daha attı. Yıl sonuna kadar yurt içinde 700 mağaza hedefi doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran Bambi Yatak, Gönen’deki mağazasıyla bulunduğu lokasyon çeşitliliğini de artırdı.

