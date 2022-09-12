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Bambi Yatak’tan Uşak’a üçüncü mağaza yatırımı

12.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambi Yatak’tan Uşak’a üçüncü mağaza yatırımı

İSTANBUL (AA) - Bambi Yatak, Ege bölgesindeki büyüme hedeflerine Uşak’ta açtığı üçüncü mağazayla devam ediyor.

Bambi Yatak açıklamasına göre, hikayesi olan ürünlerle yatak sanatına yenilikçi bakış açısı kazandıran marka, Uşak’taki üçüncü mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Ege bölgesindeki geniş hizmet ağını Uşak’ta açtığı yeni mağazasıyla daha da güçlü kılan marka, toplam mağaza sayısında ise 631’e ulaştı. 300 metrekare alan üzerine kurulan 2 katlı yeni mağazada güncel teknolojiyle geliştirilen tüm Bambi ürünleri yer alırken, konforlu uyku deneyimi tüm ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Marka, Uşak’taki üçüncü mağazasıyla büyüme stratejisinde bir adım daha ilerledi.

Yıl sonuna kadar yurt içinde 700 mağaza hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam eden Bambi Yatak, Uşak’taki yeni mağazasıyla hizmet alanını genişletti.

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