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Bandırma Belediyesi EMİTT Fuarında “En Etkin Tanıtım Ödülü’ne de layık görüldü

17.04.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Bandırma Belediyesi’nin standı büyük ilgi görürken, belediye en etkin tanıtım ödülüne de layık görüldü.

Bandırma, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın ilgi odağı oldu. 12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar çerçevesinde Bandırma Belediyesi tarafından kente özgü değerler ve destinasyon noktaları, tarihi ve doğal güzellikler tanıtılırken fuarın en prestijli ödüllerinden biri olan “En Etkin Tanıtım Ödülü” Bandırma’ya verildi. Bandırma Belediyesi’nin standını; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçe belediye başkanının yanı sıra Oyuncu ve Yazar Pelin Batu ve Şef Hazer Amani gibi ünlü isimler de ziyaret etti.

“KENTİMİZİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ DÜNYA İLE PAYLAŞTIK”

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, konu ile ilgili konuşmasında Bandırma’yı her platformda en iyi şekilde tanıtmaya gayret gösterdiklerini ve kenti bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Turizm alanında insanlara farklı lokasyonları seçme imkanı tanıyan, şehirlerin ve tur acentelerinin buluşma noktası ve dünyanın beşinci büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nda kentimizin tüm güzelliklerini dünya ile paylaştık. Standımızı çok iyi bir ekip çalışmasıyla beraber hazırladık. Kentimizin doğal, tarihi, kültürel ve gastronomi alanında güzelliklerini öne çıkardık. Bandırmamızı bir kez daha en iyi şekilde temsil ettik,” dedi.

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