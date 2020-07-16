YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu

Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.07.2020 01:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbetinde buluştu.Korana virüs tedbirleri kapsamında geniş önlemlerle meydana gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbetinde buluştu.
Korana virüs tedbirleri kapsamında geniş önlemlerle meydana gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti öncesinde alan belediye ekiplerince dezenfekte edilip tek tek ateş ölçümü alındı. Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbetinde Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. 4 yıl gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminden belgeseller ve Sinevizyon gösterimleri dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Saat 00:13’ü gösterdiğinde camilerden Salalar okunmasının ardından Kur’an’ı Kerim ve Şehitlerimiz için dualar edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.