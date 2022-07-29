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"Bandırma Füze Kulübü", 21 Ekim'de vizyona girecek

29.07.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bandırma Füze Kulübü", 21 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Uzaya füze gönderme hayalleri kuran liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" adlı film, 21 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını "Ayla", "Müslüm", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve yakında vizyona girecek "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmlerinin yapım şirketi Dijital Sanatlar'ın kurucusu Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu filmin başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Atay Yıldız paylaşıyor.

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de vizyona girecek filmde ayrıca Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı.

- Bandırma Füze Kulübü

Film 1950'lerin sonunda uzaya füze göndermek için çalışmalara başlayarak gökyüzüne sayısız füze yollayan, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen o yıllarda dünya sıralamasında ilk 3'e giren ve sayısız rekor kıran, hayallerinin peşinde yüzü gökyüzüne dönük Bandırma Füze Kulübü'nü kuran gençlerin dokunaklı hikayesini anlatıyor.

Kulüp üyeleri, ilk denemelerinde başarısız olsalar da idealist öğretmenlerinin ve insanlığa hizmet gönüllüsü ileri görüşlü dostlarının desteğiyle zoru başarıyorlar ve Türk uzay ve havacılık tarihine adlarını yazdırıyorlar. Yaptıkları çalışmalarla döneme damga vuruyor, Avrupa ve ABD basınında haber oluyorlar.

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