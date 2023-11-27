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Bandırma güne kar yağışı ile uyandı

27.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.

Bandırma güne kar yağışı ile uyandı

Uzun bir süredir beklenen kar yağışı Bandırma ilçesine yağmaya başlarken hava sıcaklığında ise, düşüş yaşandı. Kar yağışının başlamasına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağan kar yağışından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, herhangi bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı
Bandırma’da hava sıcaklığı gündüz 5, gece ise 1 dereceye kadar düştü. Yüksekliği yer yer 800 metreyi bulan Kapıdağ ve Karadağ’da da kar yağışı etkili oldu. Güne kar yağışı ile uyanan Bandırmalılar iş ve okullara gitmek için şahsi araçlarını tercih edince trafikte yoğunluk yaşandı.

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