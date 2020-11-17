YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma köşe bucak dezenfekte ediliyor

Bandırma köşe bucak dezenfekte ediliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.11.2020 22:56 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nı dezenfekte etti.Tüm dünyada etkili olan korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma’da seferber oldu.

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nı dezenfekte etti.
Tüm dünyada etkili olan korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma’da seferber oldu. İtfaiye ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine büyük bir gayret ve titizlikle tüm hızıyla devam ettiriyor. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi gibi yoğunluk yaşanan ana arterlerdeki caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Alanlar, ilk olarak dezenfektan sıkılmak suretiyle ilaçlanıyor ardından ekipler su sıkarak temizlik işlemlerini sürdürüyor. Çalışmaların belirli periyodik şekilde sürekli virüsten kurtuluncaya kadar tekrarlanacağını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
12:58
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.