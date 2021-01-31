Bandırma pandemiye rağmen kitap okumaktan vazgeçmedi

Balıkesir’in Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi’nde 2020 yılında başlayan pandemi dolayısıyla okuyucu sayısında azalma yaşanmasına rağmen bir yıllık süreçte 10 bin 526 kişi kitap okudu.

Bandırma Kütüphanesinde 2020 yılında okuyucu sayısında pandemi dolayısıyla azalma yaşandı. 2019 yılında kütüphaneden 32 Bin 632 kişi yararlanırken 2020 yılında bu sayı 10 Bin 526 rakamına düştü. Kütüphanede bulunan kitap sayılarında 2019 yılına göre bir artış olduğunu belirten yetkililer, 2019 yılında 27 Bin 553 olan kitap sayısı 2020 yılında 28 Bin 663’e yükseldiğini ifade ettiler.

Kütüphane Dışına Ödünç Verme Servisi, Ceza ve Tutukevine Ödünç Verme Servisi, Kütüphane içinde Kütüphane Kaynaklarından yararlanan, Kütüphane içinde kendi kaynakları ile çalışan, Kütüphanenin süreli yayınlardan yararlanan, Kütüphaneden bilgisayar kullanıcısı olarak yararlanan üye sayısının 2019 yılında 8 Bin 219 iken 2020 yılında artış göstererek 10 Bin 304 olduğu öğrenildi. Ayrıca 2019 yılı sonunda Kütüphaneden ödünç alınan Kitap Sayısı 8 Bin 161 iken bu sayı 2020 yılında 12 Bin 756 rakamına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı “Kütüphanem Cepte” uygulamasının kitaba ulaşmanın internet ortamında kolaylaştırdığını ifade eden yetkililer bu uygulama ile kitaba dokunma oranında azalma yaşandığını söylediler. Bu uygulama vatandaşların kütüphanede olmayan kitaplara da ulaşma şansını oluştururken tüm vatandaşlar bu uygulama ile Milli Kütüphanedeki kitaplara ulaşma şansına sahip oldular.

