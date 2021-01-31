YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma pandemiye rağmen kitap okumaktan vazgeçmedi

Bandırma pandemiye rağmen kitap okumaktan vazgeçmedi

31.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi’nde 2020 yılında başlayan pandemi dolayısıyla okuyucu sayısında azalma yaşanmasına rağmen bir yıllık süreçte 10 bin 526 kişi kitap okudu.Bandırma Kütüphanesinde 2020 yılında okuyucu sayısında pandemi dolayısıyla azalma yaşandı.

Balıkesir’in Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi’nde 2020 yılında başlayan pandemi dolayısıyla okuyucu sayısında azalma yaşanmasına rağmen bir yıllık süreçte 10 bin 526 kişi kitap okudu.
Bandırma Kütüphanesinde 2020 yılında okuyucu sayısında pandemi dolayısıyla azalma yaşandı. 2019 yılında kütüphaneden 32 Bin 632 kişi yararlanırken 2020 yılında bu sayı 10 Bin 526 rakamına düştü. Kütüphanede bulunan kitap sayılarında 2019 yılına göre bir artış olduğunu belirten yetkililer, 2019 yılında 27 Bin 553 olan kitap sayısı 2020 yılında 28 Bin 663’e yükseldiğini ifade ettiler.
Kütüphane Dışına Ödünç Verme Servisi, Ceza ve Tutukevine Ödünç Verme Servisi, Kütüphane içinde Kütüphane Kaynaklarından yararlanan, Kütüphane içinde kendi kaynakları ile çalışan, Kütüphanenin süreli yayınlardan yararlanan, Kütüphaneden bilgisayar kullanıcısı olarak yararlanan üye sayısının 2019 yılında 8 Bin 219 iken 2020 yılında artış göstererek 10 Bin 304 olduğu öğrenildi. Ayrıca 2019 yılı sonunda Kütüphaneden ödünç alınan Kitap Sayısı 8 Bin 161 iken bu sayı 2020 yılında 12 Bin 756 rakamına ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı “Kütüphanem Cepte” uygulamasının kitaba ulaşmanın internet ortamında kolaylaştırdığını ifade eden yetkililer bu uygulama ile kitaba dokunma oranında azalma yaşandığını söylediler. Bu uygulama vatandaşların kütüphanede olmayan kitaplara da ulaşma şansını oluştururken tüm vatandaşlar bu uygulama ile Milli Kütüphanedeki kitaplara ulaşma şansına sahip oldular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:27
İkindi
16:09
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

30 milyon Euro’luk projenin temelleri atıldı

30 milyon Euro’luk projenin temelleri atıldı

Edincik’e Büyükşehir piyangosu

Edincik’e Büyükşehir piyangosu

Balıkesir’de polis 24 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 24 aranan şahsı yakaladı

Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı

Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı

Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı

Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı

Balıkesir’de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.