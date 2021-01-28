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Bandırma Polisi hırsızlara göz açtırmıyor

28.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Bandırma Polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son günlerde meydana gelen ev ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.Bandırma’da son günlerde meydana gelen işyeri ve evden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Y.D.(26) ve Y.M.(17) yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son günlerde meydana gelen ev ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.
Bandırma’da son günlerde meydana gelen işyeri ve evden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Y.D.(26) ve Y.M.(17) yakalandı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu aramalarda bir işyerinden çalınan çok sayıda sigara ile iki ayrı ikametten çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak işlemleri sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Ayrıca 2020 yılının Ekim ayında ikametten çalınan dizüstü oyun bilgisayarının servis bilgilerinden yola çıkarak yapılan titiz çalışmalar sonucu çalıntı bilgisayar 3 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

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