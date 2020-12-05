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Bandırma sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.12.2020 14:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehrin her noktasında tam bir sessizlik hakim oldu.Dünyada ve ülkemizde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 6 aylık bir aranın ardından yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları kentleri adeta hayalet şehirlere çevirdi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehrin her noktasında tam bir sessizlik hakim oldu.
Dünyada ve ülkemizde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 6 aylık bir aranın ardından yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları kentleri adeta hayalet şehirlere çevirdi. Bandırma’da da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Caddesi başta olmak üzere kentin her yerinde sokağa çıkma yasağına tam bir uyum sağlandığı ve kentin sessizliğe büründüğü gözlemlendi.
Kentte uygulanan istisnalar doğrultusunda tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açık oldukları gözlemlenirken bazı vatandaşların sabah saatlerinde evinin yakınındaki işyerlerinden kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görüldü.
Polis ekipleri kentteki sokak ve caddelerde devriye gezerek sokağa çıkma yasağının ihlal eden vatandaşları uyararak cezai işlem uyguladıkları belirtildi.

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