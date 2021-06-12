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Bandırma ve Erdek Körfezi'nde yer yer müsilaj etkisi sürüyor

12.06.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma ve Erdek Körfezi'nde yer yer müsilaj etkisi sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu devam ediyor.

Bandırma'da liman ve çevresine yakın kıyılarda fazla görülmeyen müsilaj, açıklarda bulunuyor. Müsilajın etkisiyle Bandırma Körfezi'nin liman kıyısında deniz suyunun rengi yer yer kahverengine döndü.

Erdek sahil kesimlerinde ise müsilaj, rüzgarın da etkisiyle dağıldı. Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde ise deniz suyunun rengi yer yer kahverengi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında da Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj temizlik çalışması sürüyor.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj bertaraf edilmesi amacıyla toplandı.

Bandırma Çelebi Limanı civarında da "Başaran-2" isimli gemiyle temizlik yapıldı. Toplanan müsilaj, Büyükşehir Belediyesine ait vidanjöre aktarıldı.

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