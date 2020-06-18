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Bandırma’da 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor.Bandırma ilçesine bağlı olan Doğruca, Yenisığırcı, Ömerli ve Akçapınar Mahalleleri yeraltı ve yerüstü doğal kaynak suların yetersizliğinden dolayı mahallelilerin yaşadığı içme suyu sıkıntısı sona eriyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor.
Bandırma ilçesine bağlı olan Doğruca, Yenisığırcı, Ömerli ve Akçapınar Mahalleleri yeraltı ve yerüstü doğal kaynak suların yetersizliğinden dolayı mahallelilerin yaşadığı içme suyu sıkıntısı sona eriyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon Dairesi tarafından 4 milyon değerinde olan içme suyun temelleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ın katılımı ile kurban kesilerek temelleri atıldı. İçme suyunun 7 aylık bir sürede tamamlanmasıyla birlikte 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşacak.
Doğruca Mahalle Muhtarı Âdem Taştekin “Yıllardır iyi bir suya hasret kaldık. Mahallemizden çıkan sudan ne çay demleyebiliyorduk ne de yemeklere katabiliyorduk, sadece bulaşık yıkamada kullanıyorduk. Yıllardır özlemle beklediğimiz yatırıma inşallah kısa sürede kavuşacağız. Bizim mahallemizin dışında da 4 kırsal mahallenin de hasreti bitiyor. Bu zamana kadar yapılmış en güzel hizmetlerden birini mahalle sakinlerimiz görecekler. Hepimize hayırlı olsun ”dedi.

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