YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’da 5 bin kişi aşılandı

Bandırma’da 5 bin kişi aşılandı

05.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 pandemisi aşılama çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5 bin kişiye aşı uygulandı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine karşı başlatılan aşılama çalışmalarında Bandırma’da bugüne kadar 5 bin kişinin aşılandığı öğrenildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 pandemisi aşılama çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5 bin kişiye aşı uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine karşı başlatılan aşılama çalışmalarında Bandırma’da bugüne kadar 5 bin kişinin aşılandığı öğrenildi. Son dönemde korona virüs vakalarındaki düşüş ev ziyaretlerinin artması sonucunda tekrar yükselişe geçti. Vakalardaki düşüş nedeniyle vatandaşların tedbirleri azaltması ve aile arası ziyaretlerinin artması sonucunda vaka sayılarında kısmi yükseliş yaşandı. Bu artışa mutasyon geçirmiş virüsün ülkemizde görülmesi, bulaş hızının artması da vaka artışlarında önemli faktör olarak yer aldı.
Vaka sayıları yeniden artışta
Pandemi kısıtlamaları ile Bandırma’daki vaka sayılarında yüzde 70-80 oranında düşüş yaşanmış ve devlet hastanesinde de yaşanılan yoğunluk sona ermişti. Vaka sayılarındaki bu düşüş vatandaşların tedbirleri bir kenara bırakmasına neden olunca Bandırma’daki vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu konuda vatandaşları uyaran yetkililer, evler arasındaki ziyaretlerin bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı aileden olmayan kişilerin aynı taksilere binmemelerini istedi.
Son dönemde virüs yükü yüksek olan korona virüs hastaları, mutasyonlu virüs tedbirleri çerçevesinde Balıkesir’e sevk edilmeye başlandı.
85 yaş üstü vatandaşlar isterlerse sağlık kuruluşlarında, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar ise evlerinde aşılanıyor. 75 yaş üstü vatandaşlar ise randevu almak koşuluyla hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşılanıyorlar. Şu ana kadar sağlık personelleri de dahil olmak üzere yaklaşık Bandırma’da 5 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:06
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma sisteminde bir ilk daha

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma sisteminde bir ilk daha

Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahıs yakalandı

Burhaniye’de Çarşamba Pazarı esnafı ilgi bekliyor

Burhaniye’de Çarşamba Pazarı esnafı ilgi bekliyor

Başkan Ergin, “Esnafa ciddi destek verilmeli”

Başkan Ergin, “Esnafa ciddi destek verilmeli”

Bakan Kasapoğlu’ndan öğrencilere karne hediyesi kitap

Bakan Kasapoğlu’ndan öğrencilere karne hediyesi kitap

Umudum Sende Projesi gerçekleştiriliyor

Umudum Sende Projesi gerçekleştiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.