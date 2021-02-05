Bandırma’da 5 bin kişi aşılandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 pandemisi aşılama çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5 bin kişiye aşı uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine karşı başlatılan aşılama çalışmalarında Bandırma’da bugüne kadar 5 bin kişinin aşılandığı öğrenildi. Son dönemde korona virüs vakalarındaki düşüş ev ziyaretlerinin artması sonucunda tekrar yükselişe geçti. Vakalardaki düşüş nedeniyle vatandaşların tedbirleri azaltması ve aile arası ziyaretlerinin artması sonucunda vaka sayılarında kısmi yükseliş yaşandı. Bu artışa mutasyon geçirmiş virüsün ülkemizde görülmesi, bulaş hızının artması da vaka artışlarında önemli faktör olarak yer aldı.

Vaka sayıları yeniden artışta

Pandemi kısıtlamaları ile Bandırma’daki vaka sayılarında yüzde 70-80 oranında düşüş yaşanmış ve devlet hastanesinde de yaşanılan yoğunluk sona ermişti. Vaka sayılarındaki bu düşüş vatandaşların tedbirleri bir kenara bırakmasına neden olunca Bandırma’daki vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu konuda vatandaşları uyaran yetkililer, evler arasındaki ziyaretlerin bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı aileden olmayan kişilerin aynı taksilere binmemelerini istedi.

Son dönemde virüs yükü yüksek olan korona virüs hastaları, mutasyonlu virüs tedbirleri çerçevesinde Balıkesir’e sevk edilmeye başlandı.

85 yaş üstü vatandaşlar isterlerse sağlık kuruluşlarında, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar ise evlerinde aşılanıyor. 75 yaş üstü vatandaşlar ise randevu almak koşuluyla hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşılanıyorlar. Şu ana kadar sağlık personelleri de dahil olmak üzere yaklaşık Bandırma’da 5 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

