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Bandırma’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı dahilinde cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.Türkiye’nin 30 büyükşehiri ile birlikte Zonguldak ilini kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı Bandırma’da da sürüyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı dahilinde cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.
Türkiye’nin 30 büyükşehiri ile birlikte Zonguldak ilini kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı Bandırma’da da sürüyor. Sokağa çıkma yasağının açıklandığı ilk saatlerde bakkal, ekmek fırını ve pazar yerlerine akın eden vatandaşlar yasağın başlaması ile birlikte evlerine girdi. 160 bin nüfuslu kentte yasağın başlaması ile birlikte emniyet ve Belediye Zabıtasına bağlı araçlar vatandaşları megafonlarla uyararak sokağa çıkma yasağının başladığını ifade etti.
Sabah saatlerinde tam bir sessizliğe uyanan kentte gece vardiyasından çıkan işçileri bırakan servis araçları dışında ekmek ve gazete satan araçlar erken saatlerde cadde ve sokaklarda satış yapmaya başladı. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Grubu’na bağlı ekipler öncelik sırası 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar olmak üzere evlerine kapanan Bandırmalıların ihtiyaçlarını karşıladı.
Sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımları devam etti
Bandırma’da Vefa Grubu’na bağlı ekipler sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günde de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda destek kolisi dağıtımlarını sürdürdüler. Şehirde her zaman yoğun kalabalığın hakim olduğu ana caddeler, Cumhuriyet Meydanı, Livatya Plajı gibi yerlerin ıssız fotoğrafları ile basın mensuplarının yakaladığı kareler arasında yerini aldı.

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