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Bandırma’da depo yangını

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.11.2020 18:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan eski yağ fabrikası depolarında çıkan yangında içerisinde mısır koçanı bulunan iki depo alevlere teslim oldu.Bandırma Balıkesir Yolu 10.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan eski yağ fabrikası depolarında çıkan yangında içerisinde mısır koçanı bulunan iki depo alevlere teslim oldu.
Bandırma Balıkesir Yolu 10. kilometrede bulunan eski yağ fabrikası depolarında yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Büyükşehir İtfaiye ilk müdahale ekibi olaya müdahale etti. İçerisinde mısır koçanı bulunan 1300’er metrekarelik 4 depodan 2’sinde meydana gelen yangın söndürme çalışmalarına 10 itfaiye aracı, Baski ve Bandırma Belediyesi su tankerleri ile 1 iş makinesi olmak üzere toplam 13 araç ve 45 personel katıldı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarına devam edilirken depolama şartları nedeniyle uzun süreli bir çalışma olacağı ifade edildi.

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