Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada çok miktarda sahte olduğu değerlendirilen faturasız etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bandırma ilçe merkezinde sahte alkol konuları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, ilçe merkezinde büfe işletmeciliği yapan, sahte rakı yapımında kullanılan etil alkol satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin, iş yeri ve deposunda yapılan aramada 766 litre (1 litrelik şişeler halinde 766 adet ) Zernoff marka sahte olduğu değerlendirilen faturasız etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

