Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
H.K. (43) idaresindeki 34 VA 2449 plakalı hafif ticari araç, Bandırma-Bursa kara yolunda refüjü aştıktan sonra karşı şeride devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki A.K. (39), Y.K. (12), E.K. (2), F.K. (39) ve E.K. (11) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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