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Bandırma’da hamsinin fiyatı düştü

İHA İHA
01.03.2024 10:20
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Su Ürünleri Hali’ndeki balık pazarlarında hamsi fiyatlarında düşüş yaşandı.

Bandırma’da hamsinin fiyatı düştü

Hamsinin kilosu 200 lira seviyelerinden 150 liraya geriledi. Balık pazarlarında kolyozun kilosu 120, istavrit ve sarıkanat 80, gümüş ise 150 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Vatandaşlar arasında en çok rağbet gören balık türleri arasında ise hamsi, istavrit ve sardalya öne çıkıyor. Son günlerde hava koşullarında yaşanan ani hava değişimleri ve sis nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandı. Olumsuzluklara rağmen hamsinin fiyatının düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bandırma Su Ürünleri’nde uzun yıllar balıkçılık yapan Barış Yıldız, geçen hafta 200 lira olan hamsinin fiyatının 150 liraya düştüğünü belirtti. "Balık tezgahlarında hamsi, istavrit, kolyoz, sardalye, palamut, mezgit gibi çeşitli balık çeşitleri bulunmaktadır. İstavrit ve sardalye 70 liradan, yerli kolyoz ise 120 liradan satışa sunulmaktadır. Halkımız genellikle daha uygun fiyatlı balıkları tercih etmektedir." dedi.
Bandırma’da balık sezonunun hareketlenmeye başladığı şu günlerde, hamsi ve diğer su ürünleri halindeki balıklar, vatandaşlar için çekici bir seçenek oluşturuyor. Hava şartları ne olursa olsun, balık pazarlarında birçok seçenek bulunuyor ve balıkçı tezgâhlarından lezzetli balıklar temin etmek mümkün

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