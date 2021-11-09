YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Bandırma'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

09.11.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine 7 salona operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliğince, suç ve suçlulara yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandıBalıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:57
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Caner Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Onur Eczanesi
Bandirma
Ulubak Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.